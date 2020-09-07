ترامب يلوح بحملات لسيطرة الجمهوريين على الكونجرس - انسايد ايليكشن

تتعزز معركة السيطرة على الكونجرس لتتحول إلى سباق حول الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث يربط الجمهوريون ثرواتهم بزعيم حزبهم ويضع الديمقراطيون أنفسهم كحصن ضده - وكشركاء في البيت الأبيض المحتمل لـ جو بايدن.





وحتى الآن، يشير الناخبون إلى أنهم يريدون إنهاء الوظيفة التي بدأوها في 2018 من خلال تنصيب الديمقراطيين للسيطرة على الأغلبية في مجلس النواب، وحاليا، هم في طريقهم لفعل الشيء نفسه في مجلس الشيوخ.









وقال ناثان جونزاليس، رئيس تحرير مجلة Inside Elections، التي تتعقب الحملات الانتخابية: "يستمر الرئيس في التعتيم والتأثير على سباقات مجلس الشيوخ ومجلس النواب".





وقال الخبراء الاستراتيجيون، إن الرئيس الذي يتربع على رأس القائمة يعزز عادة فرص حزبه، لكن ركود ترامب يغير خريطة الكونجرس.





ومن المتوقع أن يحتفظ الديمقراطيون في مجلس النواب بالأغلبية بسهولة، دون خسائر كثيرة.





ويمكن لمجلس الشيوخ، الذي أصبح الآن في أيدي الجمهوريين، أن يتحول بسهولة إلى الديمقراطيين.





وتقدم سباقات الكونجرس معًا لمحة عن الناخبين الأمريكيين قبل موسم اقتراع لا مثيل له، وتفرض أزمة فيروس كورونا، والاقتصاد المحطم، وعصر الحقوق المدنية الجديد إعادة تقييم للطريقة التي تتعامل بها الحكومة الفيدرالية مع المشاكل طويلة الأمد،





وفي مناخ سياسي متقلب، أصبحت الرعاية الصحية والوظائف وحتى ما تسميه الأحزاب روح الأمة كلها على ورقة الاقتراع.





في الوقت الذي يكتسب فيه الديمقراطيون زخمًا، يتعمق الجمهوريون في هذا الأمر، مرددين انتقادات قاسية للاحتجاجات على مستوى البلاد بشأن عنف الشرطة، وخاصة ضد السود.





ويطلقون تحذيرات رهيبة بشأن المظاهرات التي تحدث في بعض المدن، وتعتبر تلك فرصة للحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة الناخبين الحذر في الضواحي ، وخاصة النساء البيض، اللائي صوتن لصالح ترامب في عام 2016 لكنهن ابتعدن منذ ذلك الحين.









وقال بوب ساليرا، المتحدث باسم لجنة الكونجرس الوطني للحزب الجمهوري، ذراع الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري في مجلس النواب ، "إنها رسالة فائزة".





واستغل الديمقراطيون زيارة ترامب إلى كينوشا، ويسكونسن، لإطلاق موجة من الهجمات ضد الديمقراطيين الضعفاء، وخاصة أولئك الطلاب الجدد الذين شيدوا أغلبية مجلس النواب في 2018 من المناطق التي فاز بها الرئيس في عام 2016.





وزعم أحد الإعلانات التلفزيونية أن ديمقراطيًا كان يختار "المجرمين على رجال الشرطة" .





الحملات الديمقراطية تتخذ نهجا معاكسا، كبطاقة الاتصال الخاصة بهم للناخبين، فإنهم يقدمون سياسة الرعاية الصحية - الحفاظ على التغطية وتوسيعها بموجب قانون الرعاية الميسرة والاستراتيجيات لإنهاء أزمة كورونا.





واستهدفت عشرة إعلانات أصدرها أعضاء مجلس النواب الديمقراطي الأسبوع الماضي الجمهوريين الذين صوتوا لإلغاء واستبدال "اوباما كير" أو دفعوا بإعادة الانفتاح الاقتصادي السريع على الرغم من المخاطر الصحية لـ كوفيد 19.





ويتخذ المرشحون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إشارات مماثلة عندما يناشدون الناخبين القلقين بشأن الحصول على الرعاية الصحية أو التكاليف.





ويتطلع نائب الرئيس السابق إلى عدد قليل من مقاعد مجلس الشيوخ التي يعتقد أن الديمقراطيين يمكن أن ينتزعوها من الجمهوريين، مع خطط للقيام بحملة في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا وتكساس وولايات أخرى حيث يكون أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضة للخطر.





وقبل شهرين من الانتخابات الأمريكية، لا تزال السباقات في حالة تغير مستمر.





وقال محللون إن أي زيادة في مكانة ترامب قد تعزز فرص الجمهوريين أي أخطاء من جانب بايدن يمكن أن تضر بالديمقراطيين.





وعلاوة على ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن أزمة كوفيد 19 ، التي قلبت الحملة رأسًا على عقب.





في حين أن العديد من الجمهوريين يحذون حذو ترامب، ويعقدون الأحداث ويلتقون بالناخبين شخصيًا، فإن الديمقراطيين يطابقون إلى حد كبير نهج بايدن في تجنب المخاطر الصحية من خلال تنظيم أحداث الحملة عبر الإنترنت.





وذكرت مذكرة من لجنة الحملة الانتخابية للكونغرس الديمقراطي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس أنه يجب على المرشحين تذكير الناخبين "من خلال أفعالك" بأنهم يأخذون تهديد كوفيد 19 على محمل الجد.





ويسخر الجمهوريون من حملة الديمقراطيين الافتراضية على أنها تختبئ من الناخبين.





ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تتراوح بين 53 و 47 في مجلس الشيوخ. وهذا يعني أنه بإمكانهم تحمل خسارة مقعدين أو ثلاثة ، بينما سيحتاج الديمقراطيون إلى اختيار ثلاثة أو أربعة مقاعد للأغلبية العاملة. إذا حصل أي من الحزبين على 50 مقعدًا ، يصبح نائب الرئيس قاطع التعادل.





بينما بدأ موسم الانتخابات بالدفاع عن الأحزاب، وحماية أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين ، فقد تحول إلى خريطة غير متوازنة لمجلس الشيوخ. ويبدو أن عضوًا ديمقراطيًا واحدًا فقط، هو السناتور دوج جونز في ولاية ألاباما، معرضًا بشكل جدي لخطر الهزيمة، حيث يترشح في ولاية أعماق الجنوب حيث يتمتع ترامب بشعبية أكبر من أي مكان آخر تقريبًا.





ونمت قائمة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المحتمل تعرضهم للخطر.





ويخوض السناتور كوري غاردنر منافسة الحاكم السابق الشهير جون هيكنلوبر في كولورادو، وهي الولاية التي أصبحت أكثر ديمقراطية من اللون الأزرق الداكن.





وفي ساحة المعركة في ولاية أريزونا، خلفت السناتور الجمهوري مارثا ماكسالي عن الديموقراطي مارك كيلي، رائد الفضاء السابق.





وتعتمد سناتور الحزب الجمهوري سوزان كولينز على علامتها التجارية المستقلة لمحاولة صد المنافس سارة جدعون في ولاية مين.





ويسير بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحاليين في موقف جيد بشأن دعم ترامب. السناتور توم تيليس من نورث كارولينا مسافات مرحبًا







