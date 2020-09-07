بعد تكرار الشكاوى من ارتفاع الأسعار.. إدارة المصايف تلزم أحد المقاهي بعرض الأسعار في مكان بارز

ألزمت الادارة المركزية للسياحة والمصايف أحد المقاهي بالموقف الجديد بمحرم بك، بوضع لوحتين بأسعار المشروبات وذلك نظرا لتكرار الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار المشروبات والعصائر بالمقهى.
وذكرت الإدارة في بيان اليوم الاثنين، أنه نظرا لتكرار الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار المشروبات والعصائر في المقهى، تم إلزام مستأجر المنشأة بوضع عدد (٢) لوحة كبيرة مقاس ١م × ١.٥م في مكان ظاهر بالكافتيريا موضحا عليها أسعار المشروبات التي تقدم بالكافتيريا والمعتمدة من الإدارة العامة للسياحة.
اقرأ أيضًا:
كما تم وضع ارقام الشكاوى باللوحة وذلك تسهيلا علي السادة المواطنين التواصل مع الادارة في حالة حدوث أية مخالفة.
وناشدت إدارة المصايف المواطنين بعدم التهاون في حقوقهم والتمسك بها وتقديم الشكوى على أرقام الشكاوى أوعلي بريد صفحة الادارة حتى لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى.