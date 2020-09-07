بعد تكرار الشكاوى من ارتفاع الأسعار.. إدارة المصايف تلزم أحد المقاهي بعرض الأسعار في مكان بارز

وذكرت الإدارة في بيان اليوم الاثنين، أنه نظرا لتكرار الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار المشروبات والعصائر في المقهى، تم إلزام مستأجر المنشأة بوضع عدد (٢) لوحة كبيرة مقاس ١م × ١.٥م في مكان ظاهر بالكافتيريا

موضحا عليها أسعار المشروبات التي تقدم بالكافتيريا والمعتمدة من الإدارة

العامة للسياحة.