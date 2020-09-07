السفيرة نائلة جبر: الإتجار بالبشر ظاهرة موجودة في كل العالم.. فيديو

أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن الاتجار فى البشر يتم استغلاله فى أكثر من شكل وإتجاه مؤكدا أن الطرف القوي يستغل حاجة الطرف الضعيف.





وأضافت جبر خلال لقاء لها لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن صور الأتجار بالبشر تختلف من مكان إلى أخر ومن مجتمع إلى أخر مشيرة إلى أن تلك الظاهرة موجودة فى كل دول العالم.





وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن تجارة الأعضاء أحد أوجه الإتجار بالبشر مؤكدا أن هناك عقوبات توقع على كل من اشترك في الجريمة والمجني عليه لا يعاقب وفقا للقانون المصري.



