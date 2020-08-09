غادة والي: ثلث ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم من النساء .. فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إنه يتم التعاون مع الدول الأعضاء من خلال تزويدهم بالمعلومات، كما أن هناك تعاون مع دول كثيرة في أسيا وأمريكا اللاتينية لرصد الأراضي المزروعة بالمواد المخدرة عبر الأقمار الصناعية.







وأضافت خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المنظمة تتعاون مع العديد من الدول من أجل توفير الخرائط والمسارات التي تتحرك من خلالها عمليات التهريب، سواء كانت تهريب للأسلحة او مخدرات.





وتابعت: نتابع العديد من المواقع التي نشأت خلال أزمة كورونا"، لافتة إلى أن ثلث ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم من النساء، وأن 30% من الأطفال يتم استغلالهم بأشكال مختلفة سواء لأنشطة جنسية أو أعمال أخرى.





