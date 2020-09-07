محافظ بني سويف: جاهزون لجولة الإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أنه قد تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ فى الإعادة على المقعد الفردى،والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء و الأربعاء 8و9 سبتمبر الحالي.





وأوضح أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.





وجدد المحافظ تأكيداته على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قاصر فقط على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وامدادها بالتجهيزات اللازمة،لإتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين، مشيرا إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها في هذا الشأن، والتي ترتكز على محورين أساسين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية في عملية التصويت باعتباره حق دستوري وواجب وطني،لافتا إلى أنه قد تقرر انعقاد غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة بداية من اليوم الاثنين وحتى انتهاء عملية التصويت.





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وأشار المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى كل منطقة وحي وقرية،مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، فضلًا تكليف مسؤولي القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وذلك أسوة بما تم في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت على مدار يومي 11 و12 من شهر أغسطس الماضى.





وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها،خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ،مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية،والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا





يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ (مليون و875 ألف و726مواطنًا) ممن لهم حق الاقتراع في 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركزا انتخابيا يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف ، و 52 مركزا انتخابيا يضم 58 لجنة بمركز بني سويف ، و مركز انتخابي واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل ببني سويف، و30 مركزا انتخابيا يضم 56 لجنة بناصر، و61 مركزا انتخابيا يضم 61 لجنة بسمسطا، و52 مركزا انتخابيا يضم 58 لجنة باهناسيا، و68 مركزا انتخابيا يضم 72 لجنة في ببا، و100 مركزا انتخابيا يضم 100 لجنة بالفشن، و 65 مركزا انتخابيا يضم 72 لجنة بالواسطى.



