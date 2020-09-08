AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مصر والصين تتعاونان لإنتاج أول لقاح كورونا في الشرق الأوسط.. هالة زايد توجه الشكر للحكومة الصينية لدعمها الدائم في مواجهة كورونا.. والوفد الصيني يرحب بالتعاون مع مصر لتصبح مركزًا لإنتاج اللقاح

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالى
مصر والصين تتعاونان لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا في الشرق الأوسط
الوزيرة أبدت استعدادها لزيارة مقر الشركة الصينية  المتخصصة بإجراء التجارب السريرية على  لقاح لفيروس كورونا 
الوفد الصيني يشيد بمدى جاهزية الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته 
الاجتماع تناول سبل التعاون مع الشركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية الخاصة بإنتاج اللقاحات


استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تقوم بإجراء التجارب السريرية على  لقاح لفيروس كورونا ، لبحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان،   تمهيدًا لإنتاج  اللقاح في مصر فور ثبوت فعاليته، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوفد الصيني أجرى زيارة صباح اليوم للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مشيدين بمدى جاهزية الشركة للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.



وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الشركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية الخاصة بإنتاج اللقاحات، والتعرف على تكنولوجيا التصنيع الجديدة في إنتاج المستحضرات الدوائية والطعوم والأمصال، مشيرًا إلى أن التعاون يمتد ليشمل تصنيع الطعوم والأمصال.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أبدت استعدادها لزيارة مقر الشركة بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءًا على دعوه مسبقه كان قد وجهها السفير الصيني للوزيرة خلال زيارته الأخيرة، للوزارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للحكومة الصينية لدعمها الدائم لمصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وجهت الشكر للشركات الصينية المشاركة في إنتاج لقاحات فيروس كورونا لتعاونها المثمر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم، بما يساهم في إنتاج اللقاحات.


وأعرب الوفد الصيني الممثل عن الشركة، عن ترحيبه بالتعاون مع مصر لتصبح مركزًا لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك فور الانتهاء من المرحلة الأخيرة للتجارب الإكلينيكية على اللقاح وثبوت فعاليته، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وامتداد التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات،  كما أشاد الوفد بإدارة مصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد لقائها سفير بكين.. وزيرة الصحة : مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

وزيرة الصحة: مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا..الموجة الأولى للفيروس لن تعود.. وحجزنا 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد

معلنا عن تعاون جديد فى مواجهة الفيروس..السفير الصيني لـ وزيرة الصحة : زيارتكم لـ بكين خلال أزمة كورونا محفورة في قلوب شعبنا

الصداقة البرلمانية المصرية الصينية: إنشاء مركز لتصنيع لقاح كورونا تقدير كبير للقاهرة

تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا .. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا

تمهيدا لبدء تصنيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا بمقر شركة فاكسيرا لمتابعة جاهزية المصانع وكفاءة خطوط الإنتاج

ترشيحاتنا

بسبب الضغط على بقع في أنفها.. فتاة تصاب بـ عدوى دماغية مميتة

تامر أمين: رمضان صبحي هيمشي من بيراميدز قبل نهاية 2021.. فيديو

محمد إبراهيم يوقع للأهلي خلال ساعات بعد موافقة المقاصة

الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

900 جنيه رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة وتجديدها بدلا من 1800 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية سطو خلال درس أونلاين.. لصوص يقيدون طالبة ويسرقون المنزل أمام أعين زملائها

محكمة تجبر سيدة على دفع 40 ألف جنيه إسترليني لـ قاتل ابنتها

بفستان ملفت.. نجلاء بدر تستعرض أناقتها على البحر