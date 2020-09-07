بعد أغنيته الجديدة.. تامر أمين: محمد رمضان أكثر فنان مثير للجدل في العالم

علق الإعلامي تامر أمين على أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "ياحبيبي " بعد عرضها على يوتيوب.





وقال تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن الفنان محمد رمضان هو أكثر فنان جدلا على مستوى العالم، وليس على المستوى العربي فقط.





تامر امين ، أن الفنان محمد رمضان نجم كبير ولا يختلف على ذلك، ولكننا نختلف معه على بعض الأمور البسيطة، ولكنها ليست من العيب خصوصا أنه فنان شامل. وأوضحأحدعلىذلك،معهعلىالأمور





وتابع : أن هذه الأغنية غناها الفنان محمد رمضان مع النجم العالمي ميتر جيمس .





واستكمل : أن مخرج هذه الأغنية هو المخرج المصري حسام الحسيني وهو مخرج مبدع ومبتكر .



