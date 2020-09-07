AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد أغنيته الجديدة.. تامر أمين: محمد رمضان أكثر فنان مثير للجدل في العالم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:11 م
محمد رمضان أغنيةياحبيبي
محمد رمضان أغنية"ياحبيبي"
Advertisements
إبراهيم القادري
علق  الإعلامي تامر أمين  على أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "ياحبيبي " بعد عرضها على يوتيوب.

وقال تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن الفنان محمد رمضان هو أكثر فنان جدلا على مستوى العالم، وليس على المستوى العربي فقط.

وأوضح تامر امين ، أن الفنان محمد رمضان نجم كبير ولا أحد يختلف على ذلك، ولكننا نختلف معه على بعض الأمور البسيطة، ولكنها ليست من العيب خصوصا أنه فنان شامل.

وتابع : أن هذه الأغنية غناها الفنان محمد رمضان مع النجم العالمي ميتر جيمس .

واستكمل : أن مخرج هذه الأغنية هو المخرج المصري حسام الحسيني وهو مخرج مبدع ومبتكر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام الحسيني ينتهي من تصوير أغنية "تيك توك" لمحمد رمضان وساكو

برفقه أولاده.. حسام الحسيني يشارك جمهوره بصورة جديدة من الساحل الشمالى

محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي.. تعرف على السبب والعمل البديل في 2021

بنشر صورة جديدة.. محمد رمضان يروج لكليب أغنية يا حبيبي

بعد ساعات من طرحها.. يا حبيبي لـ محمد رمضان وميتري جيمس تحقق نصف مليون مشاهدة

لن تتوقع.. سعر جاكيت محمد رمضان في مؤتمر كليب يا حبيبي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وصلة غزل بين رضوى الشربيني وابنة أصالة.. وصورة لـ حنان ترك تثير الجدل.. وإليسا تقدم مفاجأة لجمهورها

أخبار الأهلي .. فريق الكرة يفوز بثنائية على حرس الحدود .. الإدارة تقصف جبهة رمضان صبحي

شاهد .. عروس تسحل أحد الضيوف في حفل زفافها وتجره على الأرض

أحمد موسى: رجال جهاز الأمن الوطني شرفاء ومخلصون.. فيديو

لفة الوسط دي أنا فاكرها .. متعب عن هدف طاهر محمد العالمي في وادي دجلة

قناة الأهلي تشيد بـ جنش حارس الزمالك: هي دي أخلاق الرياضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

أنهي أحلى.. نسمة محجوب تشارك جمهورها بـ طلتين