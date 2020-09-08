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أخبار البلد

موجز السوشيال.. هجوم قوي على رمضان صبحي بعد انضمامه لـ بيراميدز .. وفيفي عبده تشعل إنستجرام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


بـ الجلابية الصعيدى.. أحمد حلمى ضيف صاحبة السعادة.. فيديو

أعلن الفنان أحمد حلمى عن ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس. ونشر حلمي فيديو وظهر فيه مرتديا جلابية صعيدى وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .


فيديو تقديم رمضان صبحي يستفز الجماهير .. شاهد

نشر الحساب الرسمى لنادى بيراميدز فيديو تقديم رمضان صبحي بتيشرت بيراميدز وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".


من الساحل الشمالى.. فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد

تعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .
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