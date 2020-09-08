موجز السوشيال.. هجوم قوي على رمضان صبحي بعد انضمامه لـ بيراميدز .. وفيفي عبده تشعل إنستجرام

أعلن الفنان أحمد حلمى عن ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس. ونشر حلمي فيديو وظهر فيه مرتديا جلابية صعيدى وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .نشر الحساب الرسمى لنادى بيراميدز فيديو تقديم رمضان صبحي بتيشرت بيراميدز وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".تعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .