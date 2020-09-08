فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

"ملحقتش تتهني بابنها ولا حتى بحياتها كل ايامها كانت مشاكل مشفتش يوم عدل لغاية ما كانت نهايتها الموت وسقوطها من اعلى بعد قيام زوجها بضربها والاعتداء عليها " .. بهذه الكلمات المؤملة روى عبد الرحمن القاضى شقيق الزوجة المتوفاة فاطمة التى لقيت مصرعها الاسبوعين الماضيين في احدى قرى الدقهلية بعد مشادة كلامية واعتداء من زوجها عليها.





قال شقيق المتوفاة: فاطمة مشفتش يوم عدل من يوم ما تزوجت كل يوم في مشاكل متسيب بيتها وترجع بيت ابويا ونصالحها على زوجها وتتكرر ذات المشاكل حتى تلقينا خبر وفاتها بعد سقوطها من أعلى بلكونة شقتها في الدقهلية .





وتابع : منذ 8 سنوات تقدم زوج شقيقتي لخطبتها وهو شقيق زوجة عمى وتم رفضه اكثر من مرة ولكن أمام اصراره على الزواج منها وافقنا وتمت الزيجة بعد شهر من الخطوبة وفى اول اسبوع من الدخلة بدأت المشاكل سريعا قام زوجها بضربها وبدأ وجهه الحقيقي يظهر واكتشفنا انه بيشرب مخدرات يسكت الاخ قليلا ويأخذ نفس عميق يسترجع فيه شريط الذكريات ويعود بصوت مملوء بالحسرة ويقول : بعد شهر عادت شقيقتى الى المنزل بعد الاعتداء عليها

بالضرب والسب وقعدت يومين وعادت بعد يومين الى منزلها وتكررت المأساة مرة اخرى بعد شهرين واستمرت على الوضع ده من الاهانة لمدة سنة غضبت ما يقرب من 4 او 5 مرات و كل المشاكل التى وقعت مع زوجها بسبب الملابس كان عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومش عايز يشتغل لدرجة اننا كنا بنبعت لها فلوس وبعض المتطلبات





واشار : في مرة كان زوجها في زيارة عندنا في البيت وكانت لابسة هدوم عادية في البيت فقال لها ليه لابسة هدوم القاهرة ومش لابسة فلاحى فقام ضربها بالقلم وحاول القاءها من البلكونة وبعدها تدخلت شقيقته الكبرى للاصلاح بينهما وتم الصلح وسرعان ما وقعت بينها بسبب المكياج والملابس مشكلة عادت الى منزل والدى وتدخل الاهل والاقارب للصلح والدى رفض وطلب ان يجلس مع زوج اختى للصلح وتوفير فرصة عمل له في احد المصانع بأكتوبر وبعد يومين من البحث عن عمل اخد اختى وسافر على الدقهلية وتكرر نفس الموقف وسافرنا الى الدقهلية ولقينها منهارة وبتبكى وقرر والدى انه ياخد اختى معاه الى منزلنا علشان الاهانة كل ده وهى مش عايزة تخرب بيتها رفض والدى اعادتها حتى انجبت طفلها الاول اياد وبعدها تدخل الاهل والاقارب للصلح وبالفعل تم الصلح لكن والدى صمم ان يمضى زوجها على وصل امانة 200 ألف جنيه حتى يوافق على عودتها له مرة اخرى .

وتابع : يوم الواقعة فوجئنا باتصال من احد جيران زوج شقيقتي الحقوا فاطمة بنتكم وقعت من البلكونة والاسعاف جات نقلتها وفوجئنا أن زوجها توجه الى قسم الشرطة وحرر محضر بان زوجته انتحرت.

وأكد شقيق الزوجة المتوفاة : عرفنا من الأهالى أن زوجها كان بيضربها فدفعها وناس تانى قالوا انه كان قافل عليها الغرفة وبسببه القت نفسها وحتى الان في انتظار تقرير الطب الشرعى ومش عارفين الحقيقة لكن اخر مشهد رواه الجيران ان زوجها كان بيضربها والدى اتهمه بقتلها ورفض الشهود التحدث معنا في الواقعة او المثول

أمام النيابة .

وأضاف : اختى الله يرحمها كانت في سنة ثالثة شريعة وقانون جامعة الازهر وحافظة كتاب ربنا وبتصلى عمرها ما تنتحر .