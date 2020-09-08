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حوادث

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان.. ويوضح حقيقة وفاة عمرو أبو خليل داخل السجن

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " من ادعاءات بشأن وفاة المدعو عمرو أبو خليل نتيجة أزمة قلبية عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه على بعض الأمور داخل السجن .

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا .

وأوضح المصدر أن المتوفى كان له تاريخ مرضى " ارتفاع فى نسبة السكر بالدم " ويصرف له العلاج اللازم بصفة دورية منذ إيداعه بالسجن على ذمة إحدى القضايا  وتم نقله إلى عيادة السجن فور شعوره بحالة إعياء  وتوفى آنذاك".

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب المختص أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية.

وأضاف المصدر أنه بسؤال شاهدى الواقعة المُسكنان مع المتوفى بذات الغرفة أقرا بسرعة اصطحابه لتوقيع الكشف عليه بمعرفة إدارة السجن وأن وفاته طبيعية.

وأكد المصدر أن ما تم  تناوله من ادعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية  فى نشر الأكاذيب والشائعات، واستمرارًا  لمحاولاتها اليائسة للضغط على أجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها المودعين بالسجون نفاذًا لأحكام القضاء.
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