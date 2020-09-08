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رياضة

عقب الفوز على حرس الحدود.. وليد سليمان يوجه رسالة للجمهور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:40 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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مصطفى كرم
احتفل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بفوز فريقه على حرس الحدود، أمس، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ونشر وليد سليمان مجموعة من الصور من المباراة، وعلق عليها "مبروك الفوز يا أغلى جمهور". 

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري.

وسجل "الحاوي" الهدف الأول فى الدقيقة 85؛ بعد "وان تو" بينه وبين جونيور أجايي؛ ليسددها من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى للحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول.
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