أمن الدولة أم الأمن الوطني.. قانون الشرطة ينسف فبركة الإخوان

استمرارا لقلب الحقائق وحملات التلاعب بالنص التي تقودها بعض الجماعات المعادية لمصر، خرجت بعض الأبواق التي تدعي عودة أمن الدولة من جديد، وذلك بتعديلات قانون هيئة الشرطة الصادر، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين.
ووفقا لتعديلات قانون هيئة الشرطة فإن المصطلح الذي يُعمم هو الأمن الوطني، ويحل محل عبارات «المباحث العامة» و«مباحث أمن الدولة» و«جهاز مباحث أمن الدولة» في أي قانون أو قرار جمهوري.
ووفقا للقواعد اللغوية، فإن الباء تدخل على المتروك في فعل الاستبدال، موسى عليه السلام لما خاطب بني إسرائيل في القرآن: "قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير".. الباء هنا دخلت على المتروك اللي هو الخير.
وتنص المادة 123 من تعديلات قانون هيئة الشرطة على:
تستبدل عبارة الأمن الوطني بعبارات "المباحث العامة" و "مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.
كان البرلمان قد وافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة، الشهر الماضي، قبل أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أمس الإثنين.