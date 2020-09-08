أمن الدولة أم الأمن الوطني.. قانون الشرطة ينسف فبركة الإخوان

استمرارا لقلب الحقائق وحملات التلاعب بالنص التي تقودها بعض الجماعات المعادية لمصر، خرجت بعض الأبواق التي تدعي عودة أمن الدولة من جديد، وذلك بتعديلات قانون هيئة الشرطة الصادر، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين.

ووفقا لتعديلات قانون هيئة الشرطة فإن المصطلح الذي يُعمم هو الأمن الوطني، ويحل محل عبارات «المباحث العامة» و«مباحث أمن الدولة» و«جهاز مباحث أمن الدولة» في أي قانون أو قرار جمهوري.





ووفقا للقواعد اللغوية، فإن الباء تدخل على المتروك في فعل الاستبدال، موسى عليه السلام لما خاطب بني إسرائيل في القرآن: "قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير".. الباء هنا دخلت على المتروك اللي هو الخير.





وتنص المادة 123 من تعديلات قانون هيئة الشرطة على:





تستبدل عبارة الأمن الوطني بعبارات "المباحث العامة" و "مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.





كان البرلمان قد وافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة، الشهر الماضي، قبل أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أمس الإثنين.