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رياضة

ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:17 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان سيرفض حضور قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد "2021"، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات، يوم السبت الماضي؛ بسبب حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لبرنامج " زملكاوي "، المذاع عبر فضائية " الزمالك"،:" لو مركز شباب ميت غمر وجه دعوة لي من أجل حضور؛ سأذهب، ولكن لن أذهب في مكان يتواجد به حسن مصطفي ".

وتابع: " قمت بضرب حسن مصطفي من قبل، ومن الطبيعي ألا يوجه دعوة لي، وحسن مصطفي قال لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية،عايز أخلص من الحقير، وسأحصل على حقي بعد هذه الإهانات".

وواصل تصريحاته: " كان يجب أن يتم توجيه الدعوة لـ كمال درويش رئيس الزمالك السابق، أستاذ الجميع في كرة اليد، والفريق في عهده فاز بـ 16 دوري".

وأكد مرتضى منصور، أن سبب حزن جماهير نادي الزمالك؛ هو أن هناك رمزا كان من المفترض أن يتم دعوته لحضور حفل قرعة مونديال اليد".
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