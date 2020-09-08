ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة





وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لبرنامج " زملكاوي "، المذاع عبر فضائية " الزمالك"،:" لو مركز شباب ميت غمر وجه دعوة لي من أجل حضور؛ سأذهب، ولكن لن أذهب في مكان يتواجد به حسن مصطفي ".





، عايز أخلص من الحقير ، وسأحصل على حقي بعد هذه الإهانات". وتابع: " قمت بضرب حسن مصطفي من قبل، ومن الطبيعي ألا يوجه دعوة لي، وحسن مصطفي قال لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية





، والفريق في عهده فاز بـ 16 دوري". وواصل تصريحاته: " كان يجب أن يتم توجيه الدعوة لـ كمال درويش رئيس الزمالك السابق، أستاذ الجميع في كرة اليد



