موجز السوشيال ميديا.. وليد سليمان يوجه رسالة للجمهور.. محمد هاني يكشف مفاجأة عن أعمار من يسبُّوه

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









وجهت الفنان هيفاء وهبي الدعم الأشقاء السودانين بعد تضررهم بسبب مياة السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان









علق أحمد شوبير على سرعة انتقال الكابتن احمد سامي من تدريب فريق طنطا الذي لما يتجاوز الأسبوع إلي تدريب سموحة السكندري.













احتفل وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بفوز فريقة على حرس الحدود في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

















علق محمد هاني لاعب النادي الأهلي على تعرضة للسب والقدف لوالديه بعد كل مباراة با يؤدي فيها بشكل جيد.



