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فن

لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعربت الفنانة لقاء سويدان عن استيائها إزاء عدم حصولها على مستحقاتها المالية حتى الآن نظير مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" على الرغم من انتهاء تصويره منذ فترة.


وقالت لقاء سويدان، خلال مشاركتها في ندوة بموقع "صدى البلد": "قبل اعتزالي التمثيل بفترة أبلغت منتج ومخرج العمل بعدم قدرتي على استكمال دوري ومحاولة البحث عن بديلة، لذلك لم أضع فريق العمل في ورطة".


ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير
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