لقاء سويدان: لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير

أعربت الفنانة لقاء سويدان عن استيائها إزاء عدم حصولها على مستحقاتها المالية حتى الآن نظير مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" على الرغم من انتهاء تصويره منذ فترة.









وقالت لقاء سويدان، خلال مشاركتها في ندوة بموقع "صدى البلد": "قبل اعتزالي التمثيل بفترة أبلغت منتج ومخرج العمل بعدم قدرتي على استكمال دوري ومحاولة البحث عن بديلة، لذلك لم أضع فريق العمل في ورطة".







