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محافظات

صحة الدقهلية تضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة ومحظور تداولها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية حملة على عدد من الصيدليات بمدينتى المنصورة وطلخا وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وإشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهليةـ للتأكد من أحكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين. 

وأسفر التفتيش عن ضبط 35 صنف أدوية بإجمالي 6720 قرصا ما بين أدوية منتهية الصلاحية معدة ومعروضة للبيع وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات العامة وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها أو بيعها داخل الصيدليات العامة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية جدول ثاني مجهولة المصدر بدون فواتير. 

كما تم ضبط عدد كبير من الخيوط الجراحية منتهية الصلاحية معدة للبيع بقرية تابعة لمركز طلخا. 

وتم تحريز المضبوطات وتحرير عدد من  المحاضر بجميع المخالفات باقسام الشرطة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.  

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدى لكل أنواع الغش والاتجار غير القانونية لردع المخالفين.
صحة الدقهلية تضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة ومحظور تداولها
صحة الدقهلية تضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة ومحظور تداولها
صحة الدقهلية تضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة ومحظور تداولها
صحة الدقهلية تضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة ومحظور تداولها
صحة الدقهلية تضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة ومحظور تداولها
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