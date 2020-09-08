المرأة تتصدر مشهد إعادة انتخابات الشيوخ ببنى سويف ومظلات وقاية من الشمس

بدأت 532 لجنة انتخابية بمحافظة بني سويف ، داخل 481 مقرا انتخابيا، في التاسعة صباحا فتح أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر عقدها على مدار اليوم وغدا، لاستقبال قرابة مليون و875 ناخبا، وتصدرت المرأة المشهد منذ بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم.





وفرت محافظة بني سويف، مظلات، بداخلها عدد من الكراسي، أمام 481 مقرا انتخابيا بمراكز المحافظة المختلفة، بمراكز المحافظة السبع، لوقاية المواطنين من حرارة الشمس.كما تضمنت اللجان توفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، وتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.



