وفاة عم المخرج أمير رمسيس

أعلن المخرج أمير رمسيس عن وفاة عمه عاطف رمسيس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".





وكتب رمسيس :" توفي الي رحمة الله عمي عاطف رمسيس .. رحمه الله واسكنه الملكوت ".





من ناحية اخري كشف المخرج أمير رمسيس، عن انتهائه من فيلمه الجديد "حظر تجول".









والفيلم من تاليف أمير رمسيس وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي والممثل الفلسطيني كامل الباش.



تدور أحداث فيلم حظر تجول في عام 2013 حول فاتن التي تخرج من السجن بعد قضاء عقوبة مدتها 20 عاما، بسبب ارتكاب جريمة مريعة وتجبر على قضاء ليلتها عند ليلي نتيجة حظر التجول وتتعرض لمحاكمة أخرى بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها.

