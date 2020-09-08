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محافظات

كبار السن يتوافدون على اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بالمنوفية.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
شهدت اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية توافد كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم. 

فيما تم التشديد على ارتداء الكمامات والحرص على التباعد بين الناخبين أمام اللجان الانتخابية. 

 وتم تجهيز (515) مقرًا انتخابيًا و (1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.


فيما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية لمجالس المدن لمتابعة سير اللجان.


كما تم توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات  البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

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