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فن

نادر حمدي يكشف عن شاعر سبب نجاحه في الفترة الأخيرة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
نادر حمدي و الشاعر
نادر حمدي و الشاعر تامر حسين
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ندى فكري
نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر مع الشاعر تامر حسين وعلق على الصورة قائلًا: " يوم جميل مع صديقي الشاعر تامر حسين اللي ورا نجاحات كتير اوي في السنين اللي فاتت دي 🙏♥️
". 

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- ربنا يكتبلكوا نجاحات اكتر
- مستنين حاجات جديده
- من نجاح لنجاح يارب 

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وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".
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