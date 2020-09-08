ورشة عمل لمسئولي المعامل بشركة المياه بأسيوط لمناقشة معايير الأداء بقطاع الجودة

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ورشة عمل "مناقشة معايير الأداء بقطاع الجودة" للتأكيد على جودة المياه المقدمة للمواطنين وسلامة وسرعة الاجراءات المتبعة بكل معامل الشركة الثابتة والمتنقلة، بحضور رئيس قطاع المعامل ونائبه ومدير الإدارة العامة للجودة ومديرى معامل الشركة وذلك بمركز التدريب والخدمات.





أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة لشركة مياه أسيوط أن التنسيق بين مسئولي قطاع المعامل والمناقشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للارتقاء بكفاءة العاملين بالشركة وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات.





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وأوضح الكيميائي إسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل أن ورشة العمل التزمت بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة جميع الحضور.





وأضاف أن الورشة ناقشت توقيتات غسيل المروقات، والطرق القياسية للاختبارات المعملية، وأنظمة سحب العينات وعدها، وكيفية استخدام خرائط GlS على الشبكات المخدومة بالكامل.



