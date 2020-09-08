وزير التعليم يكشف مفاجآت للمدرسين.. تفاصيل نظام الحضور والغياب وأعمال السنة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. وفوائد مكتبة الدروس الإلكترونية

هنبدأ يوم 17 أكتوبر.. طارق شوقي: المدارس الدولية لها استثناءات الابتدائي مش هيحضر يومين| وزير التعليم: الجداول الدراسية مسئولية مدير المدرسة اسأل المعلم واتفرج.. طارق شوقي يكشف طرق التعلم الجديدة للإعدادي بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة ..عودة نظام تحسين المجموع لاختلاف إمكانيات كل مدرسة. فكرة تحديد أيام معينة للحضور بالمدارس غير منطقية تعرف على مكتبة الدروس الإلكترونية من المرحلة الإعدادية حتى الثانوية رسالة هامة للطلاب.. طارق شوقي يعلق على الحضور والغياب وأعمال السنة بشرى سارة من وزير التربية والتعليم للمدرسين.. تفاصيل









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد لعام 2020 سيكون عاما دراسيا طبيعيا، سيتم فيه حساب الطالب على الغياب والحضور فيه؛ وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته الوزارة لحضور المراحل المختلفة.





وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إ لى أن الدولة تعمل على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والتركيز على مجموعات التقوية كبديل أساسي لها يساعد الطالب والمدرس في آن واحد.





وأوضح أن الوزارة قامت باستحداث آليات مختلفة للتعلم سواء عن طريق البث المباشر او من خلال القنوات التعليمية و الدروس الالكترونية.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عودة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد بمصر ستبدأ يوم 17 اكتوبر في المدارس والجامعات، لافتًا الى ان العام الدراسي لعام 2019 – 2020 كان عاما استثنائيا شهد الكثير من التغييرات نظرا لتفشي فيروس كورونا.





وتابع الدكتور طارق شوقي، "احنا نحمد ربنا العام الدراسي الماضي خلص بالشكل ده"، موضحا ان المدارس الدولة استثناء حيث تبدأ عامها الدراسي يوم 15 لهذا الشهر الجاري.





أ كد وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي ، أن نظام التعليم الجديد يشمل كافة المراحل ، وصولا للصف الثالث الابتدائي .





وأضاف الدكتور طارق شوقي ، بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد ، أن هذا العام يشهد عددا هائلا من مصادر التعلم ، تم الاعداد لها ، وفقا لامكانيات الطلاب وحسب أعمارهم .





قال الدكتور طارق شوقي، إن المرحلة الإعدادية في العام الدراسي الجديد سيتم توزيعها لـ تلات مجموعات واجمالي عددهم على مستوى الجمهورية 5 مليون طالب وطالبة.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن كل مرحلة من المرحلة الإعدادية سيتم توزيع كل مجموعة على يومين وذلك بالتنسيق مع المدارس، منوها انه يترك القرار النهائي للمدارس وادارتها واذا استطاعت المدرسة تزويد الايام ولكن بضرورة الاحتفاظ بالتباعد الآمن.





واكد وزير التربية والتعليم ، إن العام الدراسى 2019- 2020 كانت سنة زاخرة بالتحديات منKg1 حتى 2 ابتدائى ،وأوضح أن منهج التعليم الجديد وتقييم الطلبة لم يعتمد على استخدام التكنولوجيا ، بينما في اولى وثانية ثانوى استخدموا التابلت .





وأضاف طارق شوقى ، أن الثانوية العامة تفاعلت مع الدراسة بالنظام التقليدى ، و 3 ابتدائى حتى سن الإعدادية استخدمنا معهم المنصة الإلكترونية ومكتبة رقمية وامتحانات الكترونية.





وأشار إلى أن أولى وثانيه ثانوى والثانوية العامة والدبلومات نفذت على الأرض وهذا كله نبنى عليه ما هو قادم ، منوهًا إلى أن هناك العديد من التحديات الأخرى التي تواجهنا خلال الفترة القادمة فينا يخص فيروس كورونا .





قال الوزير إن النظام الجديد للثانوية العامة ، سيشهد امتحانين للطلاب ، وذلك لإعطائهم الفرصة لتحسين درجاتهم ، في حالة الحصول على درجات غير جيدة في بعض المواد .





وأضاف الدكتور طارق شوقي ، بشأن مستجدات العام الدراسي الجديد ، أن الامتحان الاول لطلاب الثانوية العامة ، سيكون في شهر يونيو ، وفي حالة حصول الطالب على درجات سيئة في بعض المواد ، يمكنه إعادة امتحان تلك المواد ، أو جميعها ، في شهر أغسطس ، متابعا " المجتهد يدخل الجامعة " .





قال إن مكتبة الدروس الإلكترونية التى سيتم تطبيقها فى وزارة التربية والتعليم ستكون مثل منصة نتفلكس وشاهد، مشيرا إلى أنها ستكون من بداية المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية.





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن تلك المنصة ستكون على مستوى أعلى من حيث تدريس المواد الخاصة بكل مرحلة، موضحا أنها ستكون عبارة عن أفلام مكثفة بها أفضل الأساتذة، كما أنها ستكون تحضيرا للأسئلة الجديدة للثانوية العامة.





أكد ، على أن هذا العام سيكون عام دراسي طبيعي، سيتم فيه رصد الحضور والغياب وأعمال السنة، وسيكون هناك طابور صباح ولكن بقرار من المدرسة وإرداتها مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع الأوضاع، معقبًا: "هنرجع هيبة المدير والمعلم السنة ديه".





وأوضح الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ان من يلتحق بمدرسة لغات سيمتحن امتحانات لغات، ولكن الوزارة ستقوم بتعريب مادة الجيولوجيا فقط.





قال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تولي اهتمام كبير بالقنوات التعليمية، وهى واحدة من أهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، لافتًا إلى أن المنهج كامل سيتم إذاعته على التليفزيون.





قال إن الوزارة تدرس أن يكون للمعلم النسبة الأكبر من مجموعات التقوية التي سيتم عملها بالمدارس للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالمدارس، معقبًا: "إحنا لسه بندرس الموضوع بس المعلم هيكون ليه نسبة كبيرة".





واشار الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، الى أن سيكون هناك نسبة 10% للطلاب بمجموعات التقوية من الطلاب الايتام وابناء الشهداء، موضحًا ان الوزارة لا تأخذ اي نسبة من مجموعات التقوية.



