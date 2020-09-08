شاهد.. محافظ مطروح يتفقد عددا من لجان انتخابات الشيوخ في جولة الإعادة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الثلاثاء، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بمدينة مطروح في اليوم الأول لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم وتختتم غدًا، الأربعاء.









وشملت جولة محافظ مطروح لجان مدرسة جمال عبد الناصر و مدرسة أبوبكر الصديق للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية وعدم وجود أى معوقات مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ،ارتداء الكمامات مع توزيعها مجانا عند دخول اللجان وانتظامها دون معوقات .

وتابع انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، ومتابعة توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.





كما تابع محافظ مطروح سير عملية الانتخابات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، موجها الشكر لرجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة لجهودهم المبذولة في تسهيل العملية الانتخابية وتأمين الانتخابات وظهورها بشكل حضاري ومشرف.