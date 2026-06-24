الدولار وسياسة الفيدرالي المتشددة يضغطان على أسعار النحاس والمعادن الصناعية

حافظ النحاس والمعادن الصناعية الأخرى على تراجعاتها التي سجلتها، وسط صعود الدولار وتزايد التوقعات باتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا؛ ما أثار مخاوف بشأن آفاق الطلب على المعادن.

وارتفع النحاس بشكل طفيف في بورصة لندن للمعادن بعد أن انخفض بنحو 2% في الجلسة السابقة، متأثرًا بتراجع أسواق الأسهم وضعف شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

ويُشكل احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لكبح التضخم ضغطًا على الأسواق، في حين أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية.

وجاءت الضغوط بعد أن تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش نبرة متشددة خلال أول اجتماع له بشأن أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إذ أشار صناع السياسة إلى تنامي التأييد لرفع تكاليف الاقتراض، رغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأدى ذلك إلى تراجع التفاؤل الذي نتج عن اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، سمح بزيادة حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وقال جاو يينج، المحلل لدى شركة “شوهي لإدارة الأصول”، إن تداول المعادن الأساسية تهيمن عليه حاليًا سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أنه “لا توجد تقريبًا مراكز شراء مضاربة طويلة الأجل في المعادن الأساسية في الوقت الحالي”.

وسجل النحاس ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 13,378 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن خلال التعاملات، في المقابل، واصل الألمنيوم خسائره بعد تراجعه 3.9% يوم الثلاثاء ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.