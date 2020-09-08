AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العربية تكشف السبب الرئيس من زيارة مستشار السراج للقاهرة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:36 م
فايز السراج
فايز السراج
Advertisements
قسم الخارجي
يحمل مستشار السراج خلال زيارته للقاهرة مبادرة لحل الأزمة في ليبيا. بحسب ما ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تذكرها.

وأشارت إلى أن مبادرة مستشار السراج تعتمد على تثبيت وقف النار وإجراء انتخابات عام 2021 ، فيما دعا مستشار السراج  لعدم التوسع في جلسات الحوار السياسي.

وأوضحت المصادر أن مبادرة مستشار السراج تتحدث عن عملية تبادل للأسرى في ليبيا، كما يقترح مستشار السراج تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط.

وتضمنت مبادرة الوفاق أيضا اقتراح لجعل خط جسر السدادة غرب سرت للفصل بين القوات، بالإضافة إلى تأجيل الحوار السياسي والاكتفاء بالتحضير للانتخابات.

وكانت العربية قد أفادت نقلا عن مصادر خاصة لم تذكرها، بأن هناك معلومات عن زيارة 6 شخصيات مقربة من السراج إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن وفدا من مجلس الدولة الليبي غادر مطار مصراتة متجها إلى القاهرة. ولفتت إلى أن وفدا ثانيا يتجه لمصر يضم مستشار رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لشؤون الأمن القومي.

ويضم الوفد الليبي للقاهرة 4 برلمانيين ومستشار السراج للأمن القومي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكومة الوفاق تنقل عشرات المرتزقة إلى مصراتة

هل يتوسط المغرب لحل الأزمة.. الوفاق ترسل أبرز مسئوليها للرباط بالتزامن مع زيارة عقيلة صالح

ردود أفعال دولية إيجابية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. إشادة بدور مصر وترحيبها.. والفرقاء يتفقون على إخلاص الدور المصري

معتز الخصوصي يكتب: 4 مكاسب من وقف إطلاق النار فى ليبيا

العربية: تمديد المباحثات الليبية في المغرب ليوم رابع

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

ترشيحاتنا

وزير التعليم: توزيع طلاب المرحلة الإعدادية على 3 مجموعات

سفارة السودان بالقاهرة تنعى رحيل الفنانة ستونة

مدرسة كاملة بمواعيد على التليفزيون| شوقي يكشف خطة القنوات التعليمية

الأهلي يتجه لتأمين محمد إبراهيم من بيراميدز

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

AdvertisementS

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

اتحاد الكرة: تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه.. وعدلي القيعي 50 ألفا

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الحصان بشاطئ البحر.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

نوستالجيا| قصة وعكة صحية في مرحلة الطفولة غيرت حياة نجيب محفوظ طوال سنوات دراسته

تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور