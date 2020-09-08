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تطوير العشوائيات: نرد على الأعداء المنتقدين بالعمل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:34 م
خالد صديق
خالد صديق
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عادل نصار
شن خالد صديق مدير تطوير العشوائيات، هجوما حادا على أعداء الوطن من منتقدي نقل المواطنين من العشوائيات لأماكن أفضل وعلى مستوى عالي.

قال صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن محافظة القاهرة تنقل أهالي عزبة الصفيح بروض الفرج وحدات سكنية بديلة، مضيفا أنه يتم ازالة المخالفات والمباني العشوائية بعد اخلاء الناس من المناطق العشوائية.

وأضاف خالد صديق مدير تطوير العشوائيات، أن الارض تعود لوزارة الاوقاف ويتم فيها عمل  أشياء خدمية للناس، مشيرا إلى أن كل خطوة تتم وفقا لخطة موضوعة ومدروسة.

وفي السياق نفسه أشار خالد صديق مدير تطوير العشوائيات، إلى أن هناك حملة شرسة ضد الدولة، ويقال كلام يثير الشعب وهو في الأساس غير صحيح، مستدركا" تخيلي شخص يعيش في مكان غير آدمي وتأتي له فرصة للعيش في مكان أفضل فكيف يكون هذا الامر يدين الدولة.

وتابع خالد صديق مدير تطوير العشوائيات، أنه يتم تسليم شقة كاملة بالأثاث وكل التجهيزات لكل من يسكن في العشوائيات بكل سهولة، متابعا أنه :"شغالين ومش فاضين نرد على هؤلاء الناس ونعمل وفقا لخطة موضوعة".

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