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توك شو

موتها كان مفاجئا.. نجل الفنان فؤاد المهندس يتحدث عن وفاة شويكار

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، إن علاقته بالراحلة شويكار، وكان يناديها بـ"شوشو"، كانت جيدة للغاية، مؤكدا أنه حزن للغاية لوفاتها.

وأكد "المهندس" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، مساء الإثنين، أن "رحيلها كان مفاجئًا لي، وده زعلنا أوي أوي".

وتحدث محمد المهندس، عن تلاميذ والده الراحل فؤاد المهندس، وقال إن من بينهم الفنان عادل إمام والراحل الضيف أحمد وسيد زيان وفاروق فلوكس وشريهان وسناء يونس.

وأضاف أن والده الراحل اهتم جيدًا بشخصين هما الفنان عادل الإمام والراحل الضيف أحمد.
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