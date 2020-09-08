إعادة الشيوخ.. السيدات وكبار السن الأكثر إقبالا على التصويت في أسيوط

شهدت عدة لجان بمحافظة أسيوط، إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مع بداية فتح اللجان.





وتواجدت أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن، حيث رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درجة الوعي المرتفع لدى الناخبين من خلال الالتزام بنظام دخول اللجان والإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تطبيقها في اللجان.





ورصد المتابعون وجود مكان معزول مخصص للتصويت لضمان سريته.





وتعتبر محافظة أسيوط ضمن 14 محافظة تجرى فيها جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ 52 مرشحا على 26 مقعدا.