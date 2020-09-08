AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إعادة الشيوخ.. السيدات وكبار السن الأكثر إقبالا على التصويت في أسيوط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:36 م
انتخابات الشيوخ في
انتخابات الشيوخ في اسيوط
Advertisements
أحمد أيمن
شهدت عدة لجان بمحافظة أسيوط، إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مع بداية فتح اللجان.

وتواجدت أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن، حيث رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درجة الوعي المرتفع لدى الناخبين من خلال الالتزام بنظام دخول اللجان والإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تطبيقها في اللجان.

ورصد المتابعون وجود مكان معزول مخصص للتصويت لضمان سريته.

وتعتبر محافظة أسيوط ضمن 14 محافظة تجرى فيها جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ 52 مرشحا على 26 مقعدا.
إعادة الشيوخ.. السيدات وكبار السن الأكثر إقبالا على التصويت في أسيوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات احترازية.. لجان إمبابة والوراق تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين..شاهد

تشديدات أمنية في محيط لجان القناطر لتأمين انتخابات الشيوخ.. فيديو وصور

شاهد.. إقبال ضعيف على لجان إعادة انتخابات الشيوخ بـ الدقى وسط تكثيف أمنى

إقبال من الشباب على جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في العياط ..شاهد

الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد

إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد

ترشيحاتنا

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

خطاب جديد يهدد إقامة نصف نهائي أبطال إفريقيا فى موعده

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

الأفضل في أفريقيا.. أرقام يوسف البلايلي المرشح للانضمام إلى الأهلي

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

AdvertisementS

فضيحة في المنصورة.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليًا بموافقة الأهل

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد