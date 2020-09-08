تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها

عادت طالبة إلى منزلها، بعد 20 دقيقة من وصولها لمدرستها، بسبب مظهرها وحاجبيها اللذين بدا سميكين .









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أخبر المعلمون، ميجان ديفيز البالغة من العمر 16 عامًا، أن مظهرها لا يتوافق مع إرشادات أكاديمية اللورد ديربي وأرسلوها إلى منزلها الكائن بالقرب من ليفربول.









وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر أثار غضب والدتها ماري، التي أصرت على أن حواجب ابنتها السميكة الداكنة ولون بشرتها طبيعيان.









وأضافت ماري أن العائلة عادت مؤخرًا من البرتغال، وأرجعت سبب ذلك إلى العطلة، مضيفة أن ابنتها لم تكن بحاجة أبدًا لرسم حواجبها الكثيفة.









ولفتت إلى أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، لأن ميجان لديها مشكلة في اختيارها للأحذية، وقال المعلمون إنها فشلت في الامتثال لقواعد الزي المدرسي.









وأوضحت أنها مجرد أحذية برباط أسود عادي. ليس هناك ماسة عليها، ولا قوس.









وأشارت إلى أن نصف الفتيات في عامها حصلن على نفس الأحذية ولكن لم يتم إعادتهن إلى منازلهن.







