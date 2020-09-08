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منوعات

تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:59 م
طرد فتاة من مدرستها
طرد فتاة من مدرستها بسبب حواجبها
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شيماء مصطفى
عادت طالبة إلى منزلها، بعد 20 دقيقة من وصولها لمدرستها، بسبب مظهرها وحاجبيها اللذين بدا سميكين.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أخبر المعلمون، ميجان ديفيز  البالغة من العمر 16 عامًا، أن مظهرها لا يتوافق مع إرشادات أكاديمية اللورد ديربي وأرسلوها إلى منزلها الكائن بالقرب من ليفربول.


وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر أثار غضب والدتها ماري، التي أصرت على أن حواجب ابنتها السميكة الداكنة ولون بشرتها طبيعيان.


وأضافت ماري أن العائلة عادت مؤخرًا من البرتغال، وأرجعت سبب ذلك إلى العطلة، مضيفة أن ابنتها لم تكن بحاجة أبدًا لرسم حواجبها الكثيفة.


ولفتت إلى أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، لأن ميجان لديها مشكلة في اختيارها للأحذية، وقال المعلمون إنها فشلت في الامتثال لقواعد الزي المدرسي.


وأوضحت أنها مجرد أحذية برباط أسود عادي. ليس هناك ماسة عليها، ولا قوس. 


وأشارت إلى أن نصف الفتيات في عامها حصلن على نفس الأحذية ولكن لم يتم إعادتهن إلى منازلهن.


وهذه ليست المرة الأولى التي يشكك فيها المعلمون بمظهر ميجان في الأكاديمية كما لفتت الأم، حيث أُجبرت في وقت سابق على إثبات أن حواجبها طبيعية من خلال مسحها بحثًا عن أي علامات للرسم او التظليل أمام المعلمين.
تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها
تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها
تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها
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