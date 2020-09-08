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أخبار البلد

مدبولي يتابع المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:11 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ، كما سيناقش الاجتماع جهود المحافظة في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية.
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