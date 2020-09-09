4 مميزات للهواتف القابلة للطي تجعلها أفضل من التقليدية

لم تعد فكرة الهواتف القابلة للطى فكرة جديدة عن سوق الهواتف الذكية، ورغم ظهورها لأول مرة منذ العام الماضى فقط فإن الهواتف القابلة للطى بدأت في الانتشار بشكل كبير جدا للغاية ، وقامت شركات الهواتف الذكية الكبرى في العالم بإنتاجها مثل شركات سامسونج وهواوى وغيرها، حتى أن آبل تعمل على إصدار هاتف قابل للطى قريبًا.





الهواتف القابلة للطى هى هواتف عملية للغاية ، وتنافس الهواتف التقليدية بشكل أساسى خاصة بالنسبة لفئة الموظفين الذين تتطلب اعمارهم تقنيات واستخدام الهاتف بشكل كبير ، ومن تتميز الهواتف القابلة للطى بالآتى : وبحسب موقع digital marketing new فإن





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1- الشاشة الكبيرة

والتى تصل لحوالى 8 بوصة عند فتح الهاتف بشكل كامل، حتى الشاشة الواحدة أكبر من شاشة الهاتف التقليدي، بالإضافة إلى حصولها على معدل التحديث الذى يصل ل 120 هرتز، لعرض الأفلام والالعاب الثقيلة.





2- البطارية الكبيرة

وتستخدم معظم الهواتف الذكية بطاريات كبيرة تصل إلى أكثر من 5000 مللى أمبير ، الأمر الذى يجعلها تعمل حتى وقت طويل للغاية قد يستمر الى 24 ساعة مع الاستعمال .





3- المعالج الجيد

وحيث إن الهواتف القابلة للطى هى هواتف عملية وتستخدم بطارية كبيرة ومؤهلة للعمل مثل التابلت أو اللاب توب فإنها تستخدم أقوى معالجات في السوق الأمر الذى يجعل أدائها عاليا للغاية .





4- الكاميرات عالية الدقة

ورغم أن الهواتف الذكية بالأساس تعتمد على العمل والجانب العملى أكثر من التصوير إلا أنها تمتلك كاميرات جيدة للغاية وعالية الدقة .