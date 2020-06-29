سامسونج تكشف عن أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها.. فيديو

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خطتها إصدار هاتف قابل للطى بسعر رخيص حيث ستطرحه للبيع بسعر 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 540. 14 ألف جنيه مصرى.





وبحسب موقع SamMobile فإن الهاتف القادم سيطرح باسم Samsung Galaxy Fold Lite ، وسيكون أرخص هاتف قابل للطى تطرحه سامسونج ، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن متوسط سعر بيع هواتف الشركة للعام الحالى هو الأعلى منذ ست سنوات حتى الآن، بسبب طرحها عدد من الهواتف مثل Galaxy S20 و Galaxy Z Flip القابل للطى بأسعار مبالغ فيها.









وستقوم سامسونج بالإعلان عن هاتف Galaxy Fold Lite القابل للطى في مؤتمرها القادم 5 أغسطس، ولكن ستقوم بإصداره في العام القادم 2021.





وتخطط سامسونج لإنتاج 55 ألف وحدة فقط من هاتف Galaxy Fold Lite ، حيث سيكون الهاتف أرخص هاتف قابل للطى تصدره الشركة بهذا السعر.





وتتجه الشركة إلى طرح هواتف بسعر أقل نسبيا من قبل حيث ستقوم بإصدارهاتفها القابل للطى Samsung Galaxy Fold 2 بسعر أقل من سابقه Samsung Galaxy Fold ، والى ستقوم بالإعلان عنه رسميا في 5 أغسطس القادم.





ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold ، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 430. 30 ألف جنيه مصرى.



