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فن

فيديو.. حكيم يروج لأغنيته الجديدة "صحاب أونطة"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:07 م
حكيم
حكيم
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محمد بدران

نشر الفنان حكيم مقطع فيديو من أغنيته الجديدة " صحاب أونطة " من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق حكيم على الفيديو قائلًا:  انا شفت غدر منهم ياما"

طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة"  عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الاساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".

صحاب اونطه" لـ حكيم  كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، وميكساج : م / أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: م / امير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.

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انا شفت غدر منهم ياما

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