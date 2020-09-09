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تكنولوجيا

لإزالة الخلفيات المحرجة.. أفضل تطبيقات مجانية للكاميرا على جوجل بلاي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية للكاميرا على جوجل بلاى
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ندى على
غيّرت تطبيقات الكاميرا على الهواتف الذكية مفهوم  الكاميرات فائقة الدقة التى تتمتع بها الهواتف الرائدة ذات الأسعار العالية للغالية، ومكنت تطبيقات الصور أصحاب الهواتف القديمة ذات الإمكانيات المنخفضة في الكاميرا، من التقاط صور رائعة . 

ويمتلئ متجر Google Play Store جوجل بلاى العديد من تطبيقات الصور التى تمكن المستخدمين من صور رائعة ، ولكن هناك العديد من التطبيقات غير الآمنة بالاضافة إلى التطبيقات المدفوعة ، وذكر موقع Android Headlines أفضل تطبيقات مجانية للصور لهواتف أندرويد 

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تطبيق PhotoRoom

تطبيق PhotoRoom يقوم بتحديد الأشياء الموجودة على الصورة، ويقوم بإزالة الخلفيات الموجودة على الصورة، ويعمل على تحسينها وإجراء التغييرات التى يريدها المستخدمون، ويمكن للمستخدمين تعديل الصور عن طريق إضافة الاشياء والخلفيات الألوان التى يريدونها ، وتحريكها ، وإضافة بعض عناصر الظل لدرجة أنهم يستطيعون القيام بتكوين صورة شبه جديدة، ويعتبر تطبيق PhotoRoom تطبيقا سهلا للغاية عند استخدامه، وإجراء التعديلات عليه بكل سهولة، ويتيح اقتصاص الخلفية تمامًا واستبدالها بصور أخرى، ويمكن أن تبدو الخلفيات المخصصة مقنعة جدًا بفضل الأدوات المتضمنة في التطبيق لضبط الظلال وإضافة عناصر رسومية أخرى . 

تطبيق Photoshop Camera 
ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، ومن بين هذه "الفلاتر" التى يقوم التطبيق استخدامها فلتر بورتريه الذى يشبه تطبيق aiportraits ، والذى انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بين المستخدمين والذى يحول الصور إلى فترة القرون الوسطى، ويقوم تطبيق Photoshop Camera باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ، بينما يمكن لميزة الضبط التلقائي ضبط السطوع والظلال والإخفاء التلقائي بشكل آلى.

تطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor 
هو تطبيق لتحرير وتعديل الصور ولإنشاء صور تحتوى على جودة عالية مع تركيز كبير بحيث يمكنك من صنع صورة بورتريه عالية الجودة، وبدون وجود أى عوامل خارجية تعيق تركيز الصورة، حيث يعد تطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor ، و هو تطبيق مجانى في الوقت الحالى  ويقوم باستخدامه أكثر من  من 375 ألف مستخدم، كما يستخدم لتعتيم الخلفية للحصول على صور رائعة بالأبيض والأسود.

تطبيق ProShot Evaluator 
ProShot Evaluator أداة مجانية لتطبيق كاميرا على متجر Play، وهي مصممة لإخبار المستخدمين بالصور التى سيقومون بالتقاطها لتمكينهم من التعديل عليها حيث سيكون لديهم طريقة ملائمة لمعرفة الصور أو الوضعية التى ستظهر بها الصور، والتي يدعمها جهازك الخاص، وهذا هو السبب في أن ProShot Evaluator هو إصدار مجاني لأنه عنوان ربط لتطبيق كاميرا يمكنه الإبلاغ عن ميزات الكاميرا التي يمكنك توقع استخدامها داخل التطبيق بشكل صحيح.
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