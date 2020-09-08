AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأحمر الكلاسيكي.. هند صبري بإطلالة تكشف عن جمالها.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:35 م
هند صبري
هند صبري
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية جذابة وأنيقة.

وأطلت بها هند صبري، بتوب بسيط وجذاب باللون الأبيض، ومرتديا معه جاكيت بدلة رجالي باللون الأحمر الذى يبرز جمالها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند صبري، في المكياج على اللون الأسود للعيون والرموش الكثيفة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ظهورها.

ووضعت قرط بسيط كأسسوارات ناعمة لإكمال ظهورها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شعر مبلل.. هند صبرى تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد .. شاهد

بإطلالة محتشمة.. حلا شيحة تتألق بالأسود على إنستجرام

أوف شولدر .. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بـ ماكياج أخضر.. ميار الغيطي بإطلالة مثيرة للجدل من أحدث جلسة تصوير

بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

بـ توب مكشوف.. هند صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد الاستقرار على رحيله.. أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

من يجتهد سيصل إلى هدفه .. رسالة طمأنة من وزير التعليم لأولياء الأمور .. فيديو

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

أغذية تعالج جرثومة المعدة

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد عام العودة للمدرسة ومكافأة المعلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الكلاسيكي.. هند صبري بإطلالة تكشف عن جمالها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة