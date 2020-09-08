بـ الأحمر الكلاسيكي.. هند صبري بإطلالة تكشف عن جمالها.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية جذابة وأنيقة.
وأطلت بها هند صبري، بتوب بسيط وجذاب باللون الأبيض، ومرتديا معه جاكيت بدلة رجالي باللون الأحمر الذى يبرز جمالها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند صبري، في المكياج على اللون الأسود للعيون والرموش الكثيفة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ظهورها.
ووضعت قرط بسيط كأسسوارات ناعمة لإكمال ظهورها.