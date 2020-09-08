الاتحاد السكندري يتفوق على الأهلي 38-33 في الفترة الثانية من نهائي دوري سوبر السلة

انتهت الفترة الثانية في مباراة نهائي دوري سوبر السلة بتقدم الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 20-18 في ثالث جولات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة، best of 5 والذي يقام بنظام إقامة 5 مواجهات بين الفريقين المتنافسين، والفائز في أكثر عدد من الجولات يتوج باللقب.





وكانت الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي على الإتحاد السكندري بنتيجة 20-18 قبل ان يعادل لاعبو الاتحاد النتيجة ويتفوقون على الاهلي 38-33 فى نهاية الفترة الثانية .





ويدخل الفريقان المباراة، وهما متعادلان في مرات الفوز، حيث فاز الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بينما تغلب الأهلي في الجولة الثانية، وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراتين من الثلاث مواجهات المتبقية، وكذلك بالنسبة للفريق السكندرى.









وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 فى المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، وتقام المباراتان القادمتان يومى الخميس والسبت المقبلين، وحال فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، يحتاج إلى الفوز فى المباراة التالية المقرر لها الخميس، حتى يتوج باللقب، ونفس الحال بالنسبة للاتحاد السكندرى، وحالة فوز الاهلى فى مباراة الثلاثاء، و فوز الاتحاد السكندرى فى مباراة الخميس يتم اللجوء الى مباراة السبت لحسم البطل.







