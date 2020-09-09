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اقتصاد

الدرهم الإماراتي بـ 4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجّل سعر الدينار الكويتى اليوم 49.08 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.69 جنيه للشراء 42.04 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.90 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.97 جنيه للشراء و 41.16 جنيه للبيع .

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