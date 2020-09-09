الدرهم الإماراتي بـ 4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.69 جنيه للشراء 42.04 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.90 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع.وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.97 جنيه للشراء و 41.16 جنيه للبيع .