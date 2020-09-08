محلل سياسي: مصر منخرطة في صياغة حزمة متنوعة من الحلول السياسية بشأن الأزمة الليبية

علق الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة وفد من حكومة السراج للقاهرة بشأن الأزمة الليبية، قائلًا إن "مصر منخرطة بشكل كبير في صياغة حزمة متنوعة من الحلول السياسية، كما أن الزيارة تتويج لجهد دبلوماسي موسع للقاهرة في الشهور الماضية".





وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" على فضائية "ten" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر تحدث الرئيس عن أنها خطوط سلام وانتقال رشيد للانخراط في العملية السياسية.





وأكد رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القاهرة قد تكون معنية بشكل كبير ببذل الجهد في هذا المسار وعلى أرضها مختلف الأطراف الليبية التي تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها جميعا.





وأوضح أنه لأول مرة أكثر من دولة منخرطة في محاولة لإخراج ليبيا من مشهد الميليشيات والمرتزقة، كما أن هناك قدرًا من التفاؤل نشعر به جميعا في حل الأزمة الليبية.



