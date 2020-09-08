سفيرنا بجنوب السودان يكشف تفاصيل زيارة وزير الري لـ جوبا ..فيديو

قال السفير محمد منصور قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، إن محمد عبد العاطي، وزير الري، وصل اليوم إلى جوبا؛ علي رأس وفد من وزارة الري، وهذه الزيارة كانت متوقعة منذ فترة.





وأضاف "قدح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه تم الإعداد لهذه الزيارة جيدًا من قبل وزارة الري بجنوب السودان.





وتابع سفير مصر لدى جنوب السودان، أن هذه الزيارة ستكون مكثفة جدا خلال ٣ أيام، مشيرا إلي أن "عبد العاطي" سوف يلتقي وزير الري السوداني، والرئيس، وعددا كبيرا من المسئولين هناك.





وأوضح أن وزير الري سوف يقوم بمحادثات مع نظيره السوداني أثناء هذه الزيارة، مشيرا إلى أنهما سيتناولان موضوعات التعاون في إدارة الموارد المائية والتنمية، والتعاون بشكل واسع في كل ما يحقق مصلحة للبلدين.