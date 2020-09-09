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حوادث

طرق لاستعلام الناخبين على لجان الاقتراع بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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محمد زهير
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، على موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط "www.elections.eg "، كيفية استعلام الناخبين الذين يحق لهم التصويت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على مدار اليوم وغدا، عن لجانهم الانتخابية التي سيدلون فيها بأصواتهم.

ويمكن للناخبين في المحافظات التي تشهد الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن طرق ثلاثة وسائل اتاحتها الهيئة الوطنية لتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجانهم الانتخابية، وهى إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب على موقع الهيئة، أو ارسال رسالة تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151، أو الاتصال برقم 141.

ونص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مادته الثالثة على أن تعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الانتخابات وتختص بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم.
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