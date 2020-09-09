برامج تدريبية مقدمة من الاتصالات للعاملين بالأزهر.. التفاصيل وكيفية التقديم

أعلن الأزهر الشريف، عددا من البرامج التي تتيحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين بالأزهر الشريف، علما بأن آخر موعد للتقديم والمشاركة يوم 24/9/2020 مع ضرورة كتابة البيانات للمتقدم وتسليمها إلى إدارة التدريب بالمنطقة.





كيفية التقديم

- الاسم - رقم السجل - الوظيفة - الدرجة المالية

- المجموعة النوعية - المؤهل الدراسي - الرقم القومي

- رقم تليفون المتقدم

يشترط ألا يكون المرشح قد حصل على دروات تدريبية خارجية فى المجالات المشار إليها في الإعلان.





تفاصيل البرامج

برنامج أساسيات التحول الرقمي، ومدة البرنامج 5 أيام وينفذه المعهد القومي للاتصالات للعاملين من الدرجة الوظيفية الأولى "ب" والثانية والثالثة، لجميع المسميات الوظيفية.





البرنامج المتقدم للتحول الرقمي، ومدة البرنامج 5 أيام ويقوم عليه المعهد القومي للاتصالات للعاملين من الدرجة الوظيفية الأولى "ب" والثانية والثالثة، لغير المتخصصين بنظام المعلومات والتحول الرقمي.





برنامج الجرافيك، مدة البرنامج 5 أيام ويقوم عليه المعهد القومي للاتصالات للعاملين من الدرجة الوظيفية الأولى "ب" والثانية والثالثة، للمكاتب الفنية وإدارات الإعلام، وغير المتخصصين بنظام المعلومات والتحول الرقمي.





برنامج الرمجة، مدة البرنامج 5 أيام ويقوم عليه المعهد القومي للاتصالات للعاملين من الدرجة الوظيفية الأولى "ب" والثانية والثالثة، لغير المتخصصين بنظام المعلومات والتحول الرقمي.





برنامج الإدارات الرقمية للمشروعات، ومدة البرنامج 16 يوم من المعهد الإقليمي للتكنولوجيا، للعاملين على الدرجة الوظيفية الأولى والثانية، ومديري المشروعات ومديري الإدارات.





برنامج التحول الرقمي للقادة الحكوميين، ومدة البرنامج يوم واحد، وذلك بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للدرجة الوظيفية "أ" ومدير عام والممتازة، لجميع المسميات الوظيفية.



