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اقتصاد

بسبب خفض السعودية للأسعار.. النفط يهبط لأدنى مستوى منذ يونيو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
انخفاض اسعار النفط
انخفاض اسعار النفط
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وكالات
أغلقت العقود الآجلة للنفط على انخفاض حاد أمس الثلاثاء وتراجع خام برنت عن مستوى 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو بينما هبط الخام الأمريكي حوالي ثمانية بالمئة بعد أن خفضت السعودية أسعار البيع للشحنات لشهر أكتوبر ومع زيادات في حالات الإصابة بكوفيد-19 في بضع دول.

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 وترتفع الإصابات بفيروس كورونا في الهند وبريطانيا وإسبانيا وبضع ولايات أمريكية حيث لا يزال معدل الإصابة خارج السيطرة منذ أشهر.

وقد يُضعف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، التعافي الاقتصادي العالمي، ويقوض الطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 3.01 دولار، أو 7.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 36.76 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من الجلسة إلى مستويات لم تشهدها منذ 15 يونيو الماضى .

وهبطت عقود برنت 2.23 دولار، أو 5.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.78 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان كلاهما دون نطاقات التداول التي استمرت منذ أغسطس.
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