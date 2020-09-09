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رياضة

العاصي: بيراميدز صنع حالة في الدوري بهزيمة القطبين.. وقالوا إنه سينافس على الهبوط.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:35 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
قال محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، إن فريق بيراميدز تم بناؤه في 20 يوما.

وأضاف العاصي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بيراميدز تم بناؤه في 20 يوماً فقط وعملنا حالة في الدوري، وقدرنا نكسب الأهلي ونتعادل مع الزمالك في مباراة والفوز بأخرى".

وأكمل: "الناس قالت ان بيراميدز هينافس على الهبوط لكن قدرنا نعمل حالة في الدوري".

وأتم: "تقييمي في البداية كان أن بيراميدز سيكون المركز الثالث، ولكني كنت أعمل مع اللاعبين على أن نكون بطل الدوري".
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