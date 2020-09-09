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رياضة

أحمد حسن: حسام البدري رفض تدريبي لـ بيراميدز بعد ترشيحي للمنصب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الوطني الأسبق، أنه كان مرشحاً لتدريب فريق بيراميدز. 

وقال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "كنت مرشحًا بالفعل لتدريب بيراميدز والمستشار تركي آل الشيخ فكر في هذا الأمر وعرضه على كابتن حسام البدري، ولكن وقتها الأخير رفض".

وواصل: "كنت لا أريد أن أتخطى مهام منصبي؛ لذلك احترمت وجهة نظر كابتن حسام البدري، وكان من الممكن أن أتحدث مع المستشار تركي آل الشيخ مباشرة ولكني لم أكن أريد تخطي حدود منصبي وقمت بقيادة الفريق في لقاء الداخلية بشكل مؤقت".

وأضاف: "في بداية فترة تدريبي  لبتروجيت؛ عقدنا صفقات كلها من الدرجة الثانية لعدم تواجد ميزانية كافية، لعبت 7 مباريات، تعادلنا في 3، خسرنا في 3 وانتصرنا في مباراة وحيدة لكن كنا نُقدِّم أداءً جيدًا كبداية بالإمكانيات المُتاحة، ثم فوجئت بـ تفاوض الإدارة مع مُدرب آخر".

وختم حديثه قائلا: "اجعلني مدربا لفريق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية في الوقت الحالي وسوف أحقق نتائج مميزة".
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