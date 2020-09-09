وزير التعليم العالي: مصر مستعدة بشكل كبير لـ الموجة الثانية لفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا كنا نقوم بتحليل بيانات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بكل دقة، واتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية المناسبة.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر مستعدة بشكل كبير للموجة الثانية لفيروس كورونا.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: أصبحت لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع أي جائحة أو موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أننا تعاملنا بكل احترافية في أزمة كورونا السابقة وأصبح لدينا علم وخبرة في التعامل مع الموجة الثانية إذا أتت.



