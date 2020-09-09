تواصل التصوير على قدم وساق.. نسرين طافش مشغولة بسبب الوجه الآخر

، إنها تستكمل تصوير مشاهد مسلسل «الوجه الآخر»، الذي تلعب فيه البطولة النسائية، أمام الفنان ماجد المصري، لافتة إلى أنها تستكمل التصوير على قدم وساق.

الذي بدأ عرض أولى حلقاته عبر قناة CBC، في الحادية عشر من مساء يوم السبت الماضي، ويتكون من 45 حلقة-

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.





والعمل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.