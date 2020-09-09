ترامب يقترب من إعلان تخفيض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ، سيعلن خفض عدد القوات الأمريكية من العراق ، اليوم الأربعاء.





ونقلت وكالة "رويترز" ، عن المسؤول الذي لم تسمه ، قوله، إن هذا الإعلان سيتبعه آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.





وكانت تقارير أمريكية أفادت في وقت سابق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في إدارة ترامب ، تأكيدهم أن تخفيض تواجد واشنطن في العراق لحوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.



