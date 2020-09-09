عايز إيه من الزمالك؟.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: لو راجل خُد مِني جنيه

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسدد الغرامة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط في اتحاد الكرةـ بمبلغ 100 ألف جنيه.





وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك" : "ما يحدث يستهدف هدم الزمالك وليس مرتضى منصور بعد حصولنا على الدوري والكأس والسوبر والكونفدرالية والفوز على الأهلي".





وأضاف: "ذهبت للعب كرة السلة بعد علمي بعقوبة لجنة الانضباط وسجلت 10 كرات، كان هذا رد فعلي، ولن أرد على تلك الاستفزازات وتشويه صورتي قبل الانتخابات المقبلة".





وأكمل: "لجنة الانضباط تضم مستشارين على أعلى مستوى، لكني لن أدفع غرامة الـ100 ألف جنيه؛ لأنه لم يتم الكشف عن سبب العقوبة، وأنا أتحدث بالقانون".



