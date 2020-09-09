حدث ليلاً | مصدر أمني ينفي استشهاد 4 رجال شرطة في أسيوط.. فتاة المنصورة: سألاحق كل من أثار شائعة زواجي.. انفجار يستهدف موكب نائب رئيس أفغانستان.. وفاة أول فدائية بالإسماعيلية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي :
نفى مصدر أمنى، ما نشره أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، من مشاركة، تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتى "بورسعيد – السويس" نتيجة اعتراض الأهالى للقوات والمعدات، كما نفى أيضًا استشهاد 4 من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار في أثناء تنفيذ قرار الإزالة.
نفت إحدى الفتيات التى انتشرت صورها أمس على مواقع السوشيال الميديا وزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى أنها ستتزوج من فتاة أخرى صديقة لها .
قتل شخصان على الأقل، في انفجار بالعاصمة الأفغانية، كابول، استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح.
ودعت محافظة الاسماعيلية الفدائية آمنة دهشان، وهي أول سيدة تحمل السلاح ضد قوات الاحتلال الغاشم، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة وسط عائلتها بمحافظة الإسماعيلية.
لطالما تداولت وسائل الإعلام أخبارا وتقارير بشأن ذوبان الجليد وخطورته على الكوكب الأزرق، كنتيجة لمعدلات التلوث في العالم التي ارتفعت بداية من الثورة الصناعية، ولطالما اعتبرها الكثيرون مجرد أنباء عن أحداث قد تقع بعد آلاف السنين ولا داعي للقلق منها في الوقت الحالي.
نفى محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردّد عن نية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك ألميريا العودة للاستثمار في أي نادٍ مصري.
نشبت مشادة كلامية بين إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق على الهواء، مع محسن ثروت، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي؛ بسبب هجوم الأخير عليه.
حريق ضخم في مخيم للاجئين باليونان.. فيديو وصور
شبّ حريق في مخيم موريا للاجئين، في جزيرة ليسبوس في اليونان، حسبما أكدت تقارير إعلامية، بينما يؤكد فريق الإطفاء أنه لم يتضح سببه حتى الآن، وأن النيران تشتعل داخل المخيم وخارجه.
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسدد الغرامة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط في اتحاد الكرةـ بمبلغ 100 ألف جنيه.
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق المريوطية؛ حيث تبين أن انفجار الإطار الخلفي للميكروباص أدى لانقلابه في قطعة أرض زراعية على جانب الطريق، قبل مدخل قرية العزيزية في البدرشين، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.
أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، تعليق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ بعد اشتباه في آثار جانبية سلبية خلال التجارب.