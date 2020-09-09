حدث ليلاً | مصدر أمني ينفي استشهاد 4 رجال شرطة في أسيوط.. فتاة المنصورة: سألاحق كل من أثار شائعة زواجي.. انفجار يستهدف موكب نائب رئيس أفغانستان.. وفاة أول فدائية بالإسماعيلية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي :

استشهاد 4 من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار في أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتى "بورسعيد – السويس" نتيجة اعتراض الأهالى للقوات والمعدات، كما نفى

نفى مصدر أمنى، ما نشره أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى

نفى مصدر أمنى، ما نشره أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى ، من مشاركة ، تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتى "بورسعيد – السويس" نتيجة اعتراض الأهالى للقوات والمعدات، كما نفى أيضًا استشهاد 4 من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار في أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

قتل شخصان على الأقل، في انفجار بالعاصمة الأفغانية

قتل شخصان على الأقل، في انفجار بالعاصمة الأفغانية ، كابول، استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني ، أمر الله صالح.

نفت إحدى الفتيات التى انتشرت صورها أمس على مواقع السوشيال الميديا وزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى أنها ستتزوج من فتاة أخرى صديقة لها .

نفت إحدى الفتيات التى انتشرت صورها أمس على مواقع السوشيال الميديا وزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى أنها ستتزوج من فتاة أخرى صديقة لها .

لطالما تداولت وسائل الإعلام أخبارا وتقارير بشأن ذوبان الجليد وخطورته على الكوكب الأزرق، كنتيجة لمعدلات التلوث في العالم التي ارتفعت بداية من الثورة الصناعية، ولطالما اعتبرها الكثيرون مجرد أنباء عن أحداث قد تقع بعد آلاف السنين ولا داعي للقلق منها في الوقت الحالي.