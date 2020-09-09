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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا إلى 299281 حالة في باكستان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 299 ألفا و281 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و350 حالة.

وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 130 ألفا و807 حالات إصابة في إقليم "السند" في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 97 ألفا و306 حالات، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 13 ألفا و321 حالة بينما تم تسجيل 15 ألفا و762 حالة في العاصمة إسلام أباد.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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